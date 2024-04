La Soluzione ♚ Si festeggia in cantiere

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si festeggia in cantiere. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VARO

Curiosità su Si festeggia in cantiere: Sofim festeggia la produzione di 2 milioni di motori, su ilmattinodifoggia.it. url consultato l'8 febbraio 2014. ^ nel 2013 fpt di foggia festeggia 6 milioni... Varo – cerimonia navale, messa in acqua di un natante, imbarcazione o nave Varo – nome proprio Varo – nome italiano del fiume Var, attualmente su territorio francese, che sfocia ad ovest di Nizza Varo – dipartimento francese della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra Varo – aggettivo che identifica una struttura anatomica affetta da varismo (si veda anche il suo contrario valgo riferito al valgismo)

