Si fa dal benzinaio nei cruciverba: la soluzione è Pieno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si fa dal benzinaio' è 'Pieno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIENO

Curiosità e Significato di Pieno

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Pieno, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pieno? Si fa dal benzinaio indica l'azione di riempire il serbatoio dell'auto con la benzina, ovvero fare il pieno. La parola pieno rappresenta proprio questa situazione di riempimento completo del serbatoio, un gesto comune per assicurarsi di avere abbastanza carburante per il viaggio. In sostanza, quando si dice fare il pieno, ci si riferisce a questa operazione essenziale per partire senza preoccupazioni.

Come si scrive la soluzione Pieno

Hai trovato la definizione "Si fa dal benzinaio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

E Empoli

N Napoli

O Otranto

