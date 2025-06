Si cerca nella canicola nei cruciverba: la soluzione è Ombra

OMBRA

Curiosità e Significato di Ombra

Vuoi sapere di più su Ombra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Ombra.

Perché la soluzione è Ombra? L'ombra è la zona buia che si crea quando un oggetto blocca la luce del sole o di una lampada, offrendo refrigerio nelle giornate calde come la canicola. È un rifugio naturale che ci protegge dal calore e ci permette di trovare sollievo durante le ore più calde dell'estate. In pratica, l'ombra rappresenta il nostro alleato contro il sole cocente.

Come si scrive la soluzione Ombra

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si cerca nella canicola", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

M Milano

B Bologna

R Roma

A Ancona

