La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Si ascolta in cuffia' è 'Traduzione Simultanea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRADUZIONE SIMULTANEA

Curiosità e Significato di Traduzione Simultanea

Hai risolto il cruciverba con Traduzione Simultanea? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 20 lettere più frequenti: Traduzione Simultanea.

Perché la soluzione è Traduzione Simultanea? La traduzione simultanea è un servizio che permette di ascoltare in cuffia, in tempo reale, ciò che viene detto in un'altra lingua durante conferenze o incontri internazionali. È come se si avesse un interprete invisibile che traduce immediatamente le parole, facilitando la comunicazione tra persone di diverse nazionalità e rendendo ogni evento comprensibile a tutti. Un'opportunità fondamentale per il dialogo globale.

Come si scrive la soluzione Traduzione Simultanea

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si ascolta in cuffia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

D Domodossola

U Udine

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

M Milano

U Udine

L Livorno

T Torino

A Ancona

N Napoli

E Empoli

A Ancona

