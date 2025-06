Rende insensibili chimicamente nei cruciverba: la soluzione è Anestesia

ANESTESIA

Curiosità e Significato di Anestesia

La soluzione Anestesia di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Anestesia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Anestesia? L'anestesia è un processo medico che rende insensibili chimicamente il corpo, eliminando dolore e sensazioni durante interventi chirurgici o procedure mediche. Agisce bloccando temporaneamente i segnali nervosi, permettendo di intervenire senza che il paziente avverta fastidio. È fondamentale per garantire sicurezza e comfort in molte operazioni. Insomma, l'anestesia è il segreto per affrontare interventi senza sofferenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si pratica molto spesso prima di un operazione chirurgicaAddormenta ma non del tuttoSi pratica nelle clinicheLa branca medica che rende insensibili i pazientiRende inutile il pettineRende definitivo il no

Come si scrive la soluzione Anestesia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rende insensibili chimicamente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A T I N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATINO" CATINO

