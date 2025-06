Relativa a un famoso favolista greco nei cruciverba: la soluzione è Esopica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Relativa a un famoso favolista greco' è 'Esopica'.

ESOPICA

Curiosità e Significato di Esopica

La parola Esopica è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Esopica.

Perché la soluzione è Esopica? Esopica si riferisce a qualcosa legato alle favole o alle parabole attribuite ad Esopo, il celebre favolista greco. È un aggettivo che richiama storie brevi e morali, spesso con animali come protagonisti, utilizzate per insegnare valori e saggezze. In ambito letterario o culturale, descrive opere o stile ispirati alle favole di Esopo, rendendo il messaggio più accessibile e universale.

Come si scrive la soluzione Esopica

Non riesci a risolvere la definizione "Relativa a un famoso favolista greco"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

S Savona

O Otranto

P Padova

I Imola

C Como

A Ancona

M C I E R A E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MACERIE" MACERIE

