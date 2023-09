Famoso armatore greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Famoso armatore greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ONASSIS

Significato/Curiosita : Famoso armatore greco

Smirne, 15 gennaio 1906 – neuilly-sur-seine, 15 marzo 1975) è stato un armatore greco con cittadinanza argentina. aristotele onassis nacque il 15 gennaio... Aristotele socrate omero onassis (in greco astt st µ s, aristotèlis sokràtis òmiros onàsis; smirne, 15 gennaio 1906 – neuilly-sur-seine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

