Rampicanti sempreverdi nei cruciverba: la soluzione è Edere

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rampicanti sempreverdi' è 'Edere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EDERE

Curiosità e Significato di Edere

La soluzione Edere di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Edere per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Edere? Rampicanti sempreverdi si riferisce a piante che crescono in modo verticale e mantengono le foglie tutto l'anno, come edere e edere rampicanti. La parola EDERE indica proprio questa pianta, amata per il suo verde costante e la capacità di coprire muri o pergolati con eleganza. Un elemento naturale che arricchisce ogni spazio esterno con colore e vitalità.

Come si scrive la soluzione Edere

Se "Rampicanti sempreverdi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

