FOCACCIA

Curiosità e Significato di Focaccia

Perché la soluzione è Focaccia? La focaccia di Recco è una specialità ligure, famosa per la sua croccantezza e il ripieno di formaggio fresco, come la crescenza. Si tratta di una pizza sottile e fragrante, spesso gustata calda e accompagnata da ingredienti semplici. Questo piatto rappresenta un vero e proprio simbolo della tradizione gastronomica locale, apprezzato in tutta Italia e oltre. Un vero piacere per il palato!

F Firenze

O Otranto

C Como

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

