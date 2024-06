Ha la stessa pasta della pizza

: La focaccia è un pane basso, composto da un impasto di farina, acqua, sale e lievito, che può essere cotto sia al forno che alla brace. .

Italiano: Sostantivo: focaccia ( approfondimento) f sing (pl.: focacce) . (gastronomia) tipo di pane schiacciato e cotto in forno a base di farina, acqua, lievito e sale ho mangiato una focaccia buonissima.. (gastronomia) prodotto di panificio e/o ristorante con lavorazione di farina di grano e soprattutto olio d'oliva focaccia genovese: focaccia lievitata ligure, non secca e non troppo alta, con impasto di farina ed olio d'oliva, presenta le caratteristiche fossette in cui l'olio ed il sale, [lì] aggregati naturalmente, aggiungono maggiore succulenza alla già fragrante tipicità; può essere preparata con aggiunta di olive a rondelle, cipolle, patate, talvolta pomodorini in superficie o più raramente altri prodotti.