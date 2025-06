Non circola in strada nei cruciverba: la soluzione è Aeromobile

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Non circola in strada' è 'Aeromobile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AEROMOBILE

Curiosità e Significato di Aeromobile

Perché la soluzione è Aeromobile? Aeromobile indica qualsiasi veicolo progettato per volare nell'aria, come aerei, elicotteri e jet. È un mezzo di trasporto che permette di spostarsi rapidamente tra luoghi distanti, spesso usato nel settore aeronautico o del trasporto internazionale. Sebbene non possa circolare su strada, rappresenta una delle invenzioni più affascinanti per viaggiare oltre i confini terrestri.

Come si scrive la soluzione Aeromobile

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non circola in strada", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

E Empoli

R Roma

O Otranto

M Milano

O Otranto

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R R M E E E D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REDIMERE" REDIMERE

