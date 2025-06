Nel Principe cerca moglie, Akeem ne è il principe nei cruciverba: la soluzione è Zamunda

ZAMUNDA

Curiosità e Significato di Zamunda

Approfondisci la parola di 7 lettere Zamunda: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Zamunda? Zamunda è il nome del regno immaginario in Il principe cerca moglie, dove Akeem, il protagonista, è un principe che cerca l'amore vero. Il termine evoca un mondo fiabesco e ricco di cultura africana, simbolo di regalità e tradizione. Ideale per evocare atmosfere esotiche e affascinanti, Zamunda rappresenta un luogo lontano e magico, perfetto per storie di nobiltà e avventura.

Come si scrive la soluzione Zamunda

La definizione "Nel Principe cerca moglie, Akeem ne è il principe" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Z Zara

A Ancona

M Milano

U Udine

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

