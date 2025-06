Né bruno né castano nei cruciverba: la soluzione è Biondo

BIONDO

Curiosità e Significato di Biondo

La parola Biondo è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Biondo.

Perché la soluzione è Biondo? Biondo indica una persona con capelli chiari, di solito dorati o gialli, spesso associato a un aspetto luminoso e fresco. È un termine comune in Italia per descrivere chi ha capelli biondi, contrapposto alle altre tonalità come castano o bruno. La parola evoca immediatamente immagini di lucentezza e giovinezza, diventando un sinonimo di fascino e luminosità naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un colore di capelliUn attributo del TevereCome Owen Wilson o Kurt CobainNé biondo né brunoL Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologo

Come si scrive la soluzione Biondo

B Bologna

I Imola

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

