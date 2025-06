Molto più che vasta nei cruciverba: la soluzione è Immensa

IMMENSA

Curiosità e Significato di Immensa

Perché la soluzione è Immensa? Immens? indica qualcosa di estremamente grande, infinito o sconfinato, molto più di quanto si possa immaginare. È usata per descrivere spazi, emozioni o concetti che sembrano senza limiti, come l’amore o l’universo. Quando si dice molto più che vasta, si sottolinea un’estensione senza confini, un'idea che supera ogni misura. È una parola che evoca meraviglia e grandiosità, perfetta per esprimere l’incredibile.

Come si scrive la soluzione Immensa

La definizione "Molto più che vasta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

M Milano

M Milano

E Empoli

N Napoli

S Savona

A Ancona

