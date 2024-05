Lo è la vastità cosmica

Significato della soluzione per: Lo e la vastita cosmica

Aggettivo, forma flessa

La costituzione apostolica Immensa Aeterni Dei, datata 22 gennaio 1588, è l'atto con il quale papa Sisto V fondò quindici congregazioni cardinalizie permanenti, in parte di nuova erezione e in parte solo confermate o riassettate, per il governo spirituale della Chiesa e temporale dello Stato pontificio, dando alla struttura gerarchica della Chiesa quell'assetto che in parte conserva ancora oggi.

immensa f sing

femminile di immenso

Sillabazione

im | mèn | sa

Etimologia / Derivazione

vedi immenso

Sinonimi

grande

infinita, smisurata, sconfinata, sterminata, incalcolabile, incommensurabile

( iperbole ) grandissima, illimitata, estesa, enorme, gigantesca, colossale, immane, vasta

grandissima, illimitata, estesa, enorme, gigantesca, colossale, immane, vasta (di ricchezza) inestimabile,

inestimabile, (di emozione) profonda, intensa

Contrari