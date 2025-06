Miscuglio di liquidi acquosi e oliosi nei cruciverba: la soluzione è Emulsione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Miscuglio di liquidi acquosi e oliosi' è 'Emulsione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMULSIONE

Curiosità e Significato di Emulsione

La soluzione Emulsione di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Emulsione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Emulsione? Un'emulsione è un miscuglio stabile di due liquidi che normalmente non si mescolano, come acqua e olio. Grazie a particolari sostanze chiamate emulsionanti, questi liquidi si combinano formando un composto uniforme. È ciò che accade, ad esempio, in maionese o in alcune creme cosmetiche. Capire il concetto di emulsione aiuta a comprenderne l'importanza in cucina e nella cura del corpo.

Come si scrive la soluzione Emulsione

La definizione "Miscuglio di liquidi acquosi e oliosi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

M Milano

U Udine

L Livorno

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D I O F S I U C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIDUCIOSI" FIDUCIOSI

