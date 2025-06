Metter in pratica nei cruciverba: la soluzione è Attuare

ATTUARE

Curiosità e Significato di Attuare

Perché la soluzione è Attuare? Mettere in pratica significa trasformare un'idea o un progetto in azione concreta. È il passo in cui le parole diventano fatti, e ciò che si desidera realizzare prende forma nella realtà. Semplicemente, è agire per rendere reale ciò che si è pensato o pianificato, dando vita a progetti, sogni o istruzioni. In definitiva, è il momento di fare sul serio e passare all’azione.

Come si scrive la soluzione Attuare

La definizione "Metter in pratica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

A Ancona

R Roma

E Empoli

