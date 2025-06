Matrice per medaglie nei cruciverba: la soluzione è Conio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Matrice per medaglie' è 'Conio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONIO

Curiosità e Significato di Conio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Conio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Conio? CONIO indica l'attività di coniare monete, ovvero imprimere un disegno o un simbolo su metallo tramite stampi. Spesso si riferisce anche alle monete stesse o ai metodi per realizzarle. Nel contesto di matrice per medaglie, il termine richiama l'arte e la tecnica di creare pezzi unici e preziosi, come le medaglie, attraverso processi artigianali o industriali.

Come si scrive la soluzione Conio

Se "Matrice per medaglie" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C N A O I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONCIA" CONCIA

