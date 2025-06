Le robuste reti per le mattanze nei cruciverba: la soluzione è Tonnare

Home / Soluzioni Cruciverba / Le robuste reti per le mattanze

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le robuste reti per le mattanze' è 'Tonnare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TONNARE

Curiosità e Significato di Tonnare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Tonnare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tonnare? Una tonnara è un'antica tecnica di pesca usata per catturare le grandi quantità di tonni nel Mar Mediterraneo. Si tratta di una vasta rete, robusta e strategicamente posizionata, che circonda i branchi di pesci e li imprigiona, facilitando la pesca commerciale. Un metodo che ha radici profonde nella tradizione marinara italiana, simbolo di una cultura legata al mare e alla pesca sostenibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le trappole delle mattanzeLe reti usate per le mattanzeSono robuste nei rompighiaccioHa più reti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tonnare

La definizione "Le robuste reti per le mattanze" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

O Otranto

N Napoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E G R A N T O I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORGANETTI" ORGANETTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.