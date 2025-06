Le penultime su dieci nei cruciverba: la soluzione è None

NONE

Curiosità e Significato di None

La parola None è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: None.

Perché la soluzione è None? Le penultime su dieci si riferisce alle sette ultime unità di un insieme, come le ultime dieci, escludendo la penultima. La parola NONE in inglese significa nessuno o nulla, indicando assenza totale o mancanza di qualcosa. Quindi, questa espressione suggerisce che tra le ultime dieci, solo una parte è presente, e il resto è nulla o assente.

Come si scrive la soluzione None

Hai trovato la definizione "Le penultime su dieci" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

O Otranto

N Napoli

E Empoli

