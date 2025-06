Lacerare... i sentimenti altrui nei cruciverba: la soluzione è Ferire

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lacerare... i sentimenti altrui' è 'Ferire'.

FERIRE

Curiosità e Significato di Ferire

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ferire, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ferire? Ferire significa causare dolore o danno a qualcuno, sia fisico che emotivo. Può avvenire attraverso parole o azioni che colpiscono nel profondo, lasciando cicatrici invisibili o visibili. È un termine che richiama la delicatezza delle emozioni umane e il potere delle proprie azioni di lasciare segni duraturi. Ricordarsi di usare le parole con rispetto può fare la differenza nella vita degli altri.

Come si scrive la soluzione Ferire

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lacerare... i sentimenti altrui", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

R Roma

E Empoli

