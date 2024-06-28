Colpire con un arma

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Colpire con un arma' è 'Ferire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERIRE

Perché la soluzione è Ferire? Il verbo FERIRE indica l'azione di infliggere danno a qualcuno attraverso l'uso di un'arma o di un oggetto tagliente o contundente. Questa parola si collega strettamente alla definizione di colpire con un'arma, poiché descrive l'atto di causare una ferita o un danno fisico. Quando si parla di ferire, si fa riferimento a un'azione che può avvenire in diversi contesti, dalla lotta alla violenza, e implica sempre un contatto che provoca dolore o danno alla persona coinvolta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colpire con un arma". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Colpire con un arma nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ferire

La soluzione associata alla definizione "Colpire con un arma" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colpire con un arma" conferma che la soluzione 'Ferire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ferire

F Firenze E Empoli R Roma I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colpire con un arma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ferire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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