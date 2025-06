La versione addomesticata del cinghiale nei cruciverba: la soluzione è Maiale

MAIALE

Curiosità e Significato di Maiale

La soluzione Maiale di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Maiale per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Maiale? Il termine maiale indica l'animale domestico derivato dal cinghiale, spesso allevato per carne, latte e altri prodotti. È una versione addomesticata e più compatta rispetto al suo antenato selvatico, il cinghiale appunto. La parola richiama quindi un animale familiare, importante in molte culture per le sue molteplici usanze alimentari e tradizioni. Insomma, rappresenta l'uomo che ha saputo domare la natura.

Come si scrive la soluzione Maiale

Stai cercando la risposta alla definizione "La versione addomesticata del cinghiale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O E R T Mostra soluzione



