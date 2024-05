È ghiotto di ghiande

Sostantivo

Curiosità su: Il maiale (Sus scrofa domesticus L.), chiamato anche suino (che più propriamente è la sottofamiglia di cui fa parte) o porco, è un suide addomesticato appartenente ai mammiferi dell'ordine artiodattili suiformi. Il maschio fertile si chiama verro, la femmina scrofa e i cuccioli lattonzoli; questi ultimi, in particolare, a loro volta si definiscono verretti se maschi o scrofette se femmine. Si tratta di uno tra gli animali da macello più diffusi e più utilizzati dall'uomo, anche in ragione dell'ampia gamma di sottoprodotti derivati, che vanno da articolatissime specifiche lavorazioni delle sue carni allo sfruttamento delle setole (da qui il detto "del maiale non si butta via niente"). Il maiale domestico appartiene alla stessa specie del cinghiale (Sus scrofa) e può riprodursi con esso. Il termine maiale deriva dal latino majalem ("porco castrato"), così chiamato poiché era spesso utilizzato come sacrificio a Maia, madre di Mercurio.

maiale ( approfondimento) m sing (pl.: maiali)

(zoologia) (mammalogia) suino domestico (senso figurato) uomo dalle abitudini o attitudini poco igieniche

Sostantivo, forma flessa

maiale f pl

plurale di maiala devo portare le mie maiale al mattatoio

Sillabazione

ma | ià | le

Pronuncia

IPA: /ma'jale/

Etimologia / Derivazione

dal latino maialis

Sinonimi

(animale) porcello, porco, suino, verro

porcello, porco, suino, verro (persona sporca o scostumata) animale, provolone, (generalizzazione), bestia (generalizzazione), porco, scostumato, sporcaccione

Parole derivate

maialata

Termini correlati

cinghiale, porcaro, porcile, truogolo

Alterati

( diminutivo ) ( vezzeggiativo ) maialetto

maialetto ( diminutivo ) maialino

maialino (accrescitivo) maialone

Iperonimi

(zoologia) essere vivente, (dominio) eucariote, (regno) animale, (phylum) cordato, (tipo) vertebrato, Amnioti, omeotermo, omeotermo, (classe) mammifero, (superordine) euterio, (ordine) artiodattilo, ungulato, (famiglia) suide, suino

