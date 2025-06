L involucro di un prodotto nei cruciverba: la soluzione è Confenzione

CONFENZIONE

Curiosità e Significato di Confenzione

Perché la soluzione è Confenzione? Confenzione indica l'involucro o la copertura di un prodotto, ovvero tutto ciò che lo avvolge e lo protegge, come scatole, confezioni o involucri. È l'elemento che permette di presentare, trasportare e conservare al meglio un articolo, mantenendolo intatto e attraente per il consumatore. In sostanza, è l'imballaggio che racchiude e valorizza il prodotto.

Come si scrive la soluzione Confenzione

C Como

O Otranto

N Napoli

F Firenze

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I O R O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROTOLI" ROTOLI

