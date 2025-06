Incerte, indeterminate nei cruciverba: la soluzione è Vaghe

VAGHE

Curiosità e Significato di Vaghe

Perché la soluzione è Vaghe? Vaghe indica qualcosa di incerto, poco chiaro o indefinito, come un'idea sfuggente o un'ombra che non si definisce bene. È perfetto per descrivere concetti o sentimenti che non hanno una forma precisa, lasciando spazio all'ambiguità e alla soggettività. Quando qualcosa è vago, si percepisce una mancanza di nettezza, rendendo difficile una comprensione immediata.

Come si scrive la soluzione Vaghe

V Venezia

A Ancona

G Genova

H Hotel

E Empoli

