APORIA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Aporia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aporia? Un'aporia è una situazione di dubbio o incertezza, tipica quando ci si trova di fronte a problemi senza una soluzione chiara o definitiva. È come un corto circuito logico che mette in discussione le proprie convinzioni, lasciando spazio a domande senza risposta. In filosofia, rappresenta un momento di riflessione che invita a esplorare più a fondo il pensiero e le idee coinvolte.

Hai trovato la definizione "Problema dalle soluzioni contraddittorie e incerte" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

P Padova

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

