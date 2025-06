In chiesa si sente il suo inconfondibile profumo nei cruciverba: la soluzione è Incenso

INCENSO

Curiosità e Significato di Incenso

Vuoi sapere di più su Incenso? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Incenso.

Perché la soluzione è Incenso? L'incenso è una sostanza aromatica, spesso sotto forma di bastoncini o resine, che si accende per diffondere un profumo intenso e avvolgente. Comunemente usato nelle chiese, crea un'atmosfera di spiritualità e meditazione, grazie al suo aroma inconfondibile che si percepisce durante le cerimonie. È un simbolo di purificazione e preghiera, rendendo l'ambiente più sacro e suggestivo.

Come si scrive la soluzione Incenso

Hai trovato la definizione "In chiesa si sente il suo inconfondibile profumo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

C Como

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

