La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il pulcino nero di un vecchio spot televisivo' è 'Calimero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALIMERO

Curiosità e Significato di Calimero

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Calimero, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Calimero? Calimero è il nome del famoso pulcino nero protagonista di un celebre cartone animato italiano, simbolo di innocenza e ironia. Creato negli anni '60, rappresenta un personaggio dolce e un po’ sfortunato, spesso usato per comunicare messaggi divertenti o di solidarietà. La sua presenza in uno spot pubblicitario diventa subito riconoscibile e memorabile, rendendo Calimero un'icona della cultura pop italiana.

Come si scrive la soluzione Calimero

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il pulcino nero di un vecchio spot televisivo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

M Milano

E Empoli

R Roma

O Otranto

