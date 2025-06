Il miglioramento dei rapporti ostili nei cruciverba: la soluzione è Disgelo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il miglioramento dei rapporti ostili' è 'Disgelo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISGELO

Curiosità e Significato di Disgelo

Hai risolto il cruciverba con Disgelo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Disgelo.

Perché la soluzione è Disgelo? Disgelo indica il processo di superamento di tensioni o conflitti, portando a un ritorno a un clima di cordialità e comprensione reciproca. È come rompere il ghiaccio tra persone o gruppi che si erano allontanati o erano in aperto contrasto. In parole semplici, rappresenta il momento in cui le relazioni si riavvicinano e si ricostruiscono su basi più positive. Un passo importante verso la pace e la collaborazione.

Come si scrive la soluzione Disgelo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il miglioramento dei rapporti ostili", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

S Savona

G Genova

E Empoli

L Livorno

O Otranto

