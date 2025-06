La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il celebre impressionista autore delle Ninfee' è 'Monet' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONET

Perché la soluzione è Monet? Claude Monet, celebre impressionista francese, è famoso per aver rivoluzionato l'arte pittorica con le sue opere dedicate alla luce e ai paesaggi. La sua tecnica innovativa e i soggetti della natura, come le famose Ninfee, hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’arte. Con la sua visione unica, Monet ha contribuito a definire il movimento impressionista e a ispirare generazioni di artisti.

Un pittore fra gli iniziatori dell ImpressionismoIl Claude tra gli ImpressionistiIl pittore francese delle NinfeeUn celebre impressionista franceseVittorio celebre autore di versi e tragedieFrancesco il celebre filosofo inglese autore de La nuova Atlantide

