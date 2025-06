I cimiteri di guerra nei cruciverba: la soluzione è Ossari

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I cimiteri di guerra' è 'Ossari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSSARI

Curiosità e Significato di Ossari

Vuoi sapere di più su Ossari? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Ossari.

Perché la soluzione è Ossari? Gli ossari sono strutture o contenitori in cui vengono raccolti e conservati resti di caduti, spesso di guerra, quando le salme non possono essere identificate o sepolte singolarmente. Sono simboli di commemorazione e rispetto per chi ha sacrificato la vita. Questi luoghi ricordano il valore della pace e l’importanza di non dimenticare il passato.

Come si scrive la soluzione Ossari

La definizione "I cimiteri di guerra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

