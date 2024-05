La Soluzione ♚ Edifici con cellette funebri La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OSSARI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Edifici con cellette funebri. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Edifici con cellette funebri: Ricavate delle cellette di circa 20 – 30 cm di lato nelle quali venivano deposte le ceneri dei defunti, in vasi o urne, insieme a corredi funebri molto poveri... L’ossario comune, detto anche "ossario cimiteriale" è un vano ipogeo, un pozzo di norma costruito in mattoni o cemento armato, posto all'interno del cimitero, nel quale vengono gettate, in modo indistinto e promiscuo, le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni con concessioni scadute e che non hanno più familiari, discendenti o persone che vogliano o possano custodirle. Si distingue, pertanto, dall'ossario monumentale (ovvero i cimiteri di guerra) e dalle ''cappelle ossario'', quest'ultimo un edificio religioso con tratti architettonici più o meno monumentali, solitamente una cappella, dove venivano inumati i fedeli prima o in ...

