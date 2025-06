Guardinghe, circospette nei cruciverba: la soluzione è Caute

CAUTE

Curiosità e Significato di Caute

Perché la soluzione è Caute? CAUTE deriva dall'aggettivo italiano cauto, che indica attenzione, prudenza e circospezione. Una persona cauta è attenta ai rischi, evita azioni avventate e agisce con giudizio. Essere cauti significa ponderare bene le scelte, per proteggersi da eventuali pericoli o errori. In sintesi, la cautela è una virtù fondamentale per affrontare situazioni delicate con saggezza e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Caute

La definizione "Guardinghe, circospette" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

U Udine

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I E I S M S R M I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IMMISERIRSI" IMMISERIRSI

