DURIAN

Curiosità e Significato di Durian

Perché la soluzione è Durian? Il durian è un frutto tropicale noto per il suo odore molto forte e pungente, spesso descritto come sgradevole, ma amato da molti appassionati. Originario del Sud-Est asiatico, ha una polpa cremosa e dolce, ricca di nutrienti. Nonostante il suo aroma intenso, il durian è considerato un vero tesoro gastronomico che merita di essere scoperto almeno una volta.

Come si scrive la soluzione Durian

Se ti sei imbattuto nella definizione "Frutto tropicale dall odore pungente", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

U Udine

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

