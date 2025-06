Fabbrica di certi filati nei cruciverba: la soluzione è Cotonificio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Fabbrica di certi filati' è 'Cotonificio'.

COTONIFICIO

Curiosità e Significato di Cotonificio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Cotonificio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cotonificio? Un cotonificio è un luogo dove si trasforma il cotone in filati e tessuti, pronti per essere usati nell'industria tessile. È una fabbrica specializzata nella lavorazione di questa fibra naturale, fondamentale per la produzione di vestiti, biancheria e altri prodotti. In poche parole, rappresenta il cuore della filiera del cotone, dalla materia prima al tessuto finito.

Come si scrive la soluzione Cotonificio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Fabbrica di certi filati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T E R A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CERATA" CERATA

