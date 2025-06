Disporre in fila nei cruciverba: la soluzione è Allineare

Home / Soluzioni Cruciverba / Disporre in fila

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Disporre in fila' è 'Allineare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLINEARE

Curiosità e Significato di Allineare

Hai risolto il cruciverba con Allineare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Allineare.

Perché la soluzione è Allineare? Disporre in fila significa mettere degli oggetti uno dopo l'altro in modo ordinato e lineare. È un gesto che implica organizzazione e precisione, come quando si allineano le sedie o si sistemano i libri su uno scaffale. La parola chiave è allineare, ovvero mettere tutto in una posizione corretta e uniforme, per ottenere ordine e armonia, sia nel mondo reale che in quello figurato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mettere in filaSe smanetta filaUn finestrino che spesso ha davanti una filaFila di veicoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Allineare

Hai davanti la definizione "Disporre in fila" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G P R O P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GROPPO" GROPPO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.