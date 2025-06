Cuffiette da pallanuotisti nei cruciverba: la soluzione è Calottine

CALOTTINE

Curiosità e Significato di Calottine

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Calottine, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Calottine? Le cuffiette da pallanuotisti sono piccole protezioni in silicone o neoprene che si indossano per coprire le orecchie durante le partite di pallanuoto. Servono a prevenire fastidi, infiltrazioni d'acqua e lesioni, permettendo agli atleti di concentrarsi sul gioco. Sono un accessorio essenziale per chi pratica questo sport, dimostrando quanto l'attenzione ai dettagli faccia la differenza in acqua.

Come si scrive la soluzione Calottine

Se "Cuffiette da pallanuotisti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

L Livorno

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

