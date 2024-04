La definizione e la soluzione di 7 lettere: La cuffia dei pallanuotisti. CALOTTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: In geometria, si dice calotta sferica ciascuna delle parti in cui la superficie di una sfera è suddivisa da un piano secante. Se il piano secante passa per un diametro della sfera le due parti si dicono emisferi. Il volume compreso tra la calotta e il piano secante è detto segmento sferico. Il cerchio delimitato dalla sfera e dal piano secante è detto base della calotta. Il raggio passante per il centro della base è un asse di simmetria per la calotta, e incontra la calotta stessa in un punto detto vertice; la parte di raggio compresa tra la base e il vertice è detta altezza della calotta.

calotta ( approfondimento) f sing(pl.: calotte)

figura di forma semisferica definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (anatomia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (architettura) copertura a forma di semisfera (geografica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (matematica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (militare) , (gergale) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

ca | lòt | ta

Pronuncia

IPA: /ka'ltta//

Etimologia / Derivazione

dal francese calotte

Sinonimi

cupola, cupoletta, coperchio, copertura, tetto, tettoia

rivestimento, protezione, difesa

polo, zona polare

( senso figurato ) cappa, oppressione

cappa, oppressione volta

( per estensione ) emisfero

emisfero copricapo, berretto, zucchetto

Contrari