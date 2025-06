Così erano chiamate dai greci le ninfe dei fiumi nei cruciverba: la soluzione è Potameidi

Home / Soluzioni Cruciverba / Così erano chiamate dai greci le ninfe dei fiumi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così erano chiamate dai greci le ninfe dei fiumi' è 'Potameidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POTAMEIDI

Curiosità e Significato di Potameidi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Potameidi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Potameidi.

Perché la soluzione è Potameidi? Le Potameidi erano le ninfe greche dei fiumi, associate alle acque dolci e ai corsi d'acqua. Figura mitologica legata alla natura, rappresentavano la purezza e la vitalità delle sorgenti. Il loro nome deriva da potamos, che in greco significa fiume. Queste ninfe erano spesso invocate come custodi delle acque e simbolo di vita, sottolineando il profondo legame tra natura e mitologia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così erano chiamati i pellegrini medievali che si recavano a pregare a San PietroCosì erano dette le lunghe basette dell OttocentoCosì erano detti un tempo gli psichiatri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Potameidi

Hai davanti la definizione "Così erano chiamate dai greci le ninfe dei fiumi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

T Torino

A Ancona

M Milano

E Empoli

I Imola

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L E E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELENA" ELENA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.