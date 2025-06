Corpetto con stecche per stringere la vita nei cruciverba: la soluzione è Bustino

BUSTINO

Curiosità e Significato di Bustino

Perché la soluzione è Bustino? Un bustino è un capo di abbigliamento femminile o maschile progettato per modellare e accentuare la figura, grazie alle stecche che aiutano a stringere e sostenere il girovita. Spesso usato come indumento intimo o come parte di vestiti eleganti, il bustino è simbolo di stile e raffinatezza, capace di valorizzare la silhouette in modo elegante e deciso.

Come si scrive la soluzione Bustino

B Bologna

U Udine

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E L E B A R G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GABRIELE" GABRIELE

