CATTIVITÀ

Curiosità e Significato di Cattività

Vuoi sapere di più su Cattività? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Cattività.

Perché la soluzione è Cattività? La parola cattività deriva dal termine cattivo e si riferisce a una condizione di prigionia o restrizione, spesso associata ad animali rinchiusi in cattività. È un modo per descrivere la limitazione della libertà di creature che, in natura, vivrebbero libere nei loro habitat. È importante riflettere su questa condizione, anche nel senso figurato, come forma di restrizione o limitazione.

Come si scrive la soluzione Cattività

Hai trovato la definizione "Condizione di prigionia spesso riferita ad animali" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

V Venezia

I Imola

T Torino

À -

