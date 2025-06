Colpa non grave nei cruciverba: la soluzione è Mancanza

MANCANZA

Curiosità e Significato di Mancanza

Perché la soluzione è Mancanza? Colpa non grave si riferisce a una mancanza di negligenza o imprudenza lieve, senza intenzione di danneggiare. La parola mancanza indica semplicemente l'assenza o la carenza di qualcosa, come attenzione o cura. In ambito legale, questa distinzione aiuta a valutare se un comportamento ha causato danni per negligenza lieve o grave. Conoscere questa differenza è fondamentale per comprendere le responsabilità.

Come si scrive la soluzione Mancanza

M Milano

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

