LOSCO

Curiosità e Significato di Losco

La parola Losco è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Losco.

Perché la soluzione è Losco? Losco indica qualcosa di oscuro, poco chiaro o ambiguo, spesso riferito a comportamenti sospetti o poco affidabili. In ambito quotidiano, si usa per descrivere situazioni o persone poco trasparenti, che suscitano diffidenza. Insomma, quando qualcosa è losco, meglio stare attenti e approfondire. È un termine che richiama un’aria di mistero e insidia, rendendo il contesto più intrigante e sfumato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice di individuo che ispira poca fiduciaBieco disonestoMutano il ricco in biecoBieco come un tipaccioBieco

Come si scrive la soluzione Losco

Hai davanti la definizione "Bieco... come un figuro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

O Otranto

S Savona

C Como

O Otranto

