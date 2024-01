La Soluzione ♚ Bieco come un tipaccio

La definizione e la soluzione di: Bieco come un tipaccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Bieco come un tipaccio: bianco come un tinuccio" Curiosità su: bianco come un tinuccio" MamboLosco, pseudonimo di William Miller Hickman III (Vicenza, 16 agosto 1991), è un rapper italiano con cittadinanza statunitense. Italiano Aggettivo losco chi per difetto della vista è costretto a stringere gli occhi aggrottando le sopracciglia per riuscire a vedere meglio Sostantivo losco m solo sing ciò che è malvagio Sillabazione ló | sco Pronuncia IPA: /losko/ Etimologia / Derivazione dal latino luscus cioè "cieco da un occhio; guercio" Sinonimi aggrottato, guercio

( senso figurato ) bieco, equivoco, infido, sinistro sospetto

bieco, equivoco, infido, sinistro sospetto torvo, obliquo

(senso figurato) ambiguo, disonesto, immorale, indegno, sporco, turpe

Contrari morale, onesto, degno, irreprensibile, per bene, raccomandabile

Altre risposte : losco; bieco; come; tipaccio;