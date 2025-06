Animali montani con unghie a zoccolo nei cruciverba: la soluzione è Ungulati

Home / Soluzioni Cruciverba / Animali montani con unghie a zoccolo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Animali montani con unghie a zoccolo' è 'Ungulati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNGULATI

Curiosità e Significato di Ungulati

Approfondisci la parola di 8 lettere Ungulati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ungulati? Gli ungulati sono animali con zoccoli, come cervi, mucche e cavalli, che vivono su terreni montani o aperti. Questi mammiferi hanno unghie robuste e resistenti che li aiutano a camminare su superfici rocciose e a mantenere l’equilibrio. Sono fondamentali per gli ecosistemi, contribuendo alla diffusione dei semi e al controllo della vegetazione. Conosciuti anche come animali montani con unghie a zoccolo, sono una parte essenziale della fauna selvatica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Animali delle terre polariParti biancastre delle unghieGrandi depositi montani

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ungulati

Se "Animali montani con unghie a zoccolo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

U Udine

N Napoli

G Genova

U Udine

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N O L V U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NUVOLA" NUVOLA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.