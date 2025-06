Amaro valtellinese a base di erbe nei cruciverba: la soluzione è Braulio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Amaro valtellinese a base di erbe' è 'Braulio'.

BRAULIO

Curiosità e Significato di Braulio

La parola Braulio è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Braulio.

Perché la soluzione è Braulio? Braulio è un distillato italiano a base di erbe alpine, originario della Valtellina. Questo amaro, con il suo sapore intenso e aromatico, viene prodotto secondo antiche ricette che valorizzano le piante locali. Ideale come digestivo, rappresenta un vero e proprio simbolo delle tradizioni montane e della cultura enogastronomica italiana. Un sorso di storia e natura racchiuso in ogni bottiglia.

Come si scrive la soluzione Braulio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Amaro valtellinese a base di erbe", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

R Roma

A Ancona

U Udine

L Livorno

I Imola

O Otranto

