La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Abitante di una località sul Garda' è 'Salodiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALODIANO

Curiosità e Significato di Salodiano

Hai risolto il cruciverba con Salodiano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Salodiano.

Perché la soluzione è Salodiano? Il termine Salodiano indica un abitante di Salò, località sul Lago di Garda in Italia. Deriva dal nome storico dell'antica città romana di Salodium, testimonianza della sua lunga storia e tradizione. Usato oggi per identificare chi vive o ha radici in questa affascinante cittadina, il termine celebra l’identità e il legame con questo angolo incantevole del Garda.

Come si scrive la soluzione Salodiano

Hai davanti la definizione "Abitante di una località sul Garda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

O Otranto

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

