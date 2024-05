La Soluzione ♚ Prefisso per tre per tre più uno La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : DECA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. DECA

Significato della soluzione per: Prefisso per tre per tre piu uno Deca è un prefisso che deriva dalla parola greca da (dieci). In particolare esso è stato adottato come prefisso SI per esprimere il fattore 10. Esso è stato adottato ufficialmente in Francia nel 1795 e adottato a livello internazionale dalla CIPM nel 1960. Il suo simbolo è da. Il corrispondente prefisso latino è deci. In geometria un decagono è un poligono con 10 lati, un decaedro è un solido a dieci facce piane.

