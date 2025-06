Valico tra la Svizzera e la Valle d Aosta nei cruciverba: la soluzione è Gran San Bernardo

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Valico tra la Svizzera e la Valle d Aosta' è 'Gran San Bernardo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAN SAN BERNARDO

Curiosità e Significato di "Gran San Bernardo"

Conosci Gran San Bernardo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Il Gran San Bernardo è un famoso valico montano che collega la Svizzera con la Valle d'Aosta in Italia. Situato nelle Alpi, è noto non solo per il suo paesaggio mozzafiato, ma anche per la storicità della sua via di comunicazione, utilizzata sin dall'antichità dai viaggiatori e dai mercanti. Oltre a rappresentare un importante snodo tra i due Paesi, il valico è celebre anche per il Monastero dei Canoni di San Bernardo, fondato nel XI secolo

Come si scrive la soluzione Gran San Bernardo

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

S Savona

A Ancona

N Napoli

B Bologna

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

